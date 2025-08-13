Одна из самых известных белок деревни Таэваскоя погибла во вторник под колесами автомобиля. Жители деревни организуют похороны белки.

Жителей деревни в группах социальных сетей, объединяющих жителей волости Пыльва, пишут, что автомобили по второстепенным дорогам в пределах деревни иногда ездят на большой скорости, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в летние месяцы.

В Таэваскоя обитает несколько диких животных, приспособившихся к жизни вблизи поселений человека. Камеры видеонаблюдения фиксировали зайцев, рысей, енотов и кабанов. Медведи и волки в деревне не встречались, но их видели в окрестностях Кийдъярве и Коорвере.

По словам жительницы деревни Мари Ныммемаа, у многих животных появились клички - например, есть заяц по кличке Инспектор, поскольку он часто посещает строительство гаража, а барсука азывают Яаном, есть имена и у лисят, живущих рядом с Пуравику-теэ - один из этих лисят недавно тоже чуть не погиб на дороге, но чудом избежал столкновения с машиной.