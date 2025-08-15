Из-за чего йоркширский терьер — одна из самых долгоживущих пород? 1 2096

Дата публикации: 15.08.2025
Йоркширские терьеры живут в среднем на полтора года дольше других собак, показало исследование Королевского ветеринарного колледжа Великобритании (RVC). Однако у них есть предрасположенность к отдельным проблемам со здоровьем.

Анализ данных 28 тыс. йоркширских терьеров из общей выборки 905,5 тыс. собак выявил, что средняя продолжительность жизни этой породы составляет 13,5 года. Это выше средних показателей по собакам в целом (12 лет).

«Общая популяция домашних йоркширских терьеров — это крепкие собаки с долгой жизнью, чье самочувствие станет еще лучше при дополнительном уходе за зубами», — отметил доцент кафедры эпидемиологии домашних животных RVC и ведущий автор работы доктор Дэн О’Нил.

Ученые выделяют несколько основных рисков, связанных со здоровьем йорков. Чаще всего это заболевания зубов, заросшие когти, воспаление анальных желез, ожирение. Эти состояния, как правило, не влияют на продолжительность жизни, но способны снизить ее качество. Владельцам важно регулярно ухаживать за зубами собак и использовать специальные корма для поддержания здоровья полости рта.

«Йорки — это здоровые собаки с необычайно длительной продолжительностью жизни. Их основные проблемы, такие как болезни зубов и заросшие когти, характерны и для многих других пород. Это хороший выбор для тех, кто хочет питомца с низким уровнем наследственных заболеваний», — сказала консультант по ветеринарии доктор Элисон Скиппер.

Автор - Андрей Хазов
