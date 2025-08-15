Baltijas balss logotype
Какие насекомые — самые ленивые на Земле?

В мире животных
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
Какие насекомые — самые ленивые на Земле?

Учёные из Великобритании выяснили, что самыми «ленивыми» насекомыми на планете можно считать представителей вида Dunatothrips aneurae, которые обитают на австралийском континенте.

Эти мелкие насекомые длиной всего 3 мм проводят почти всю жизнь в своих гнёздах на деревьях акации. Они редко покидают свои укрытия, так как хищники на них практически не нападают; единственная угроза для них — это высыхание на жаре.

Питаются Dunatothrips aneurae на поверхности акаций, при этом не нанося вреда самим растениям, сообщает Journal of Animal Ecology.

Исследователи наблюдали за поведением этих насекомых на протяжении нескольких месяцев. Выяснилось, что часть группы оставалась неактивной — не размножалась и не участвовала в работе колонии. Например, если гнездо повреждалось, лишь одна или две самки приступали к его ремонту, тогда как остальные игнорировали происходящее.

Даже в неблагоприятных условиях, когда помощь извне была невозможна, «ленивые» особи продолжали бездействовать. Они откладывали меньше яиц или вовсе не занимались размножением и тратили в пять раз больше времени на ремонт гнезда по сравнению с более активными соплеменниками.

Исследователи предполагают, что такие «ленивые» насекомые присоединяются к более энергичным членам колонии для повышения своих шансов на выживание. Почему более активные особи не прогоняют бездействующих сородичей, остаётся загадкой. Возможно, это связано с тем, что «тунеядцы» ведут себя мирно и не реагируют на провокации.

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го августа

    Для меня, бывший рабочий в бригаде-гриша. Работал только под угрозой если ему пер@бать лопатой по горбу. В остольное время жался в щелях на объектах, стремясь не попадатся на глаза. Феномен просто по ленивости, апатии и безволию.

    1
    0

