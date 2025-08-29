Baltijas balss logotype
Немец живёт в дикой природе Ботсваны со своей львицей Сиргой 1 432

В мире животных
Дата публикации: 29.08.2025
BB.LV
Немец живёт в дикой природе Ботсваны со своей львицей Сиргой

Немец В. Грюнер, отказавшись от благ цивилизации, поселился в Ботсване вместе со львицей по имени Сирга.

Мужчина начал заботиться о хищнице ещё в детстве, когда её мать оставила львёнка. Он вырастил её как собственную дочь. Сейчас Грюнеру 36 лет, а Сирге — 13. Она настолько доверяет ему, что позволяет охотиться рядом с ней и делит с ним добычу.

В подтверждение этого немец опубликовал видеозапись, на которой разделывает тушу антилопы, пойманной его подопечной. После этого они вместе едят мясо. По словам Грюнера, он может позволить себе такое только благодаря особой связи с львицей.

Мужчина признался, что раньше опасался: «дочка» может напасть на него. Но после того, как Сирга впервые самостоятельно поохотилась и принесла ему добычу, он понял, что бояться нечего.

Чтобы дать львице возможность жить свободно, Грюнер обосновался в фургоне прямо среди дикой природы. В его быту помогают жители соседних деревень, поделились информицей Need To Know.

#животные
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го августа

    По научному, называется зоофилия!

    0
    4

