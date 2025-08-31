Пауки научились использовать светлячков как живые приманки

Ночные пауки вида Psechrus clavis, обитающие в субтропических лесах Восточной Азии, были замечены за необычным поведением: они ловят светлячков и удерживают их в сетях, используя их свечение для привлечения другой добычи.

В серии экспериментов исследователи создали сети с LED-источниками света, имитирующими свечение светлячков, и выяснили, что такие ловушки привлекают в три раза больше насекомых по сравнению с обычными. При этом количество пойманных светлячков оказалось в десять раз выше, чем в стандартных сетях.

Пауки не спешат съедать светлячков: они оставляют их в сети примерно на час, что соответствует периоду свечения самок, подающих сигналы в брачный сезон. Вероятно, пауки намеренно используют биолюминесцентные «метки», предназначенные для полового общения светлячков, чтобы повысить эффективность охоты.

Это уникальный пример того, как ночные хищники, не обладающие собственной биолюминесценцией (в отличие, например, от рыб-удильщиков), используют световые сигналы своей жертвы для привлечения другой добычи.

По словам ведущего автора исследования И-Мина Цзо, пауки способны различать виды насекомых по их биолюминесцентным сигналам и адаптировать своё поведение в зависимости от особенностей добычи.