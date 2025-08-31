Сколько спят кошки: интересные факты о сне котов

От чего зависит норма и стоит ли беспокоиться, если питомец спит дольше положенного?

Кошки — хищники, которые предпочитают охотиться и бодрствовать в темное время суток, поэтому днем они в основном отдыхают и набираются сил. Дольше всего спят маленькие котятки. В первую неделю своей жизни они могут спать сутками напролет, а взрослые особи в возрасте от года тратят на сон в среднем 13 часов в день.

Продолжительность сна вообще во многом зависит от возраста питомца. А вы знаете, как его посчитать?

Новорожденные котята в первую неделю спят до 23 часов. Котята до месяца любят поспать 19–21 часов. Двухмесячные котята тратят на сон 18–20 часов. Молодые кошки от трех до четырех месяцев спят 16–18 часов. Кошки в возрасте от пяти до шести месяцев предпочитают тратить на сон 15–17 часов в сутки. Кошки от года в день спят по 12–15 часов. Кошки старше восьми лет спят 14–18 часов. Пожилые кошки старше 12 лет спят минимум по 20 часов в сутки.

Что влияет на продолжительность сна кошки

Помимо возраста, есть и другие факторы. Вот что еще влияет на длительность сна.

Погода на улице и температура в доме. Кошки — теплолюбивые животные, поэтому инстинктивно ищут для сна места, где теплее, например рядом с радиаторами. Пищевое поведение — переедание и лишний вес вызывает сонливость. Голод — голодная кошка становится раздражительной, уснуть в таком состоянии очень трудно. Половое влечение — инстинкты размножения нередко приводят к нарушению сна. Стрессовые ситуации и состояния недомогания могут нарушить биологические часы. Это приводит к тому, что сон животного становится прерывистым. Физическая активность — чем больше кошка играет и бегает, тем крепче она спит.

Важно чаще играть с кошкой днем, чтобы помочь ей максимально выплеснуть свою энергию. Это обеспечит здоровый крепкий сон питомца.

Что делать, если кот постоянно спит

Если домашняя кошка много спит от скуки, беспокоиться не о чем. Беременные кошки тоже спят дольше обычного. В послеоперационный период, например после кастрации или стерилизации, животные также предпочитают часто дремать.

Но иногда сон нарушается из-за дефицита витаминов, анемии, проблем с сердечно-сосудистой системой, сахарного диабета или инфекционного заболевания. Выяснить точную причину поможет консультация с ветеринаром.

Как спят кошки: интересные факты

Вот лишь некоторые особенности кошек, которые могут удивить.

Почему кот спит в одежде

Все очень просто — на мягкой и теплой одежде коты с удовольствием устраивают себе уютное лежбище, которое пахнет хозяином. А этот запах ассоциируется с безопасностью и комфортом.

Еще кошки обожают лежать на чистых вещах. Так они оставляют на них свой запах, который сообщает другим животным, что человек уже занят. Почему кошка спит в ногах

В ногах кошки спят по нескольким причинам.

Первая — так кошки проявляют свою симпатию и заботу. Питомец трется о хозяина, оставляя свой запах, который отпугивает других животных.

Вторая причина — кошки спят в ногах, так как там, по мнению питомца, теплее, уютнее. Так его приласкают и погладят.

Наконец, третья причина — это безопасность. В конце кровати кошка может держать все под контролем и быстро среагировать на возможные угрозы.

Почему кошка дергается во сне

Во время сна кошки последовательно проходят две фазы: медленную и быструю. На начальной стадии наступает погружение в сон. Затем следует фаза быстрого сна, она характеризуется релаксацией тела, при этом мозговая деятельность остается активной. В этот период могут наблюдаться движения глаз, подергивания усов (вибрисс) или лап.

Чаще всего во сне дергаются котята — вследствие большого количества новых впечатлений и открытий, получаемых ежедневно. Мозг котят активно обрабатывает информацию даже во время сна, это и может вызывать мышечные подергивания. До полутора лет они считаются физиологической нормой и не должны беспокоить.

Но важно различать безобидные подергивания от судорог в виде скрюченных конечностей, конвульсий, а также резких подергиваний лап у питомца. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару.

