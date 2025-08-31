Baltijas balss logotype
Учёные создали альбиносных жаб для контроля инвазивного вида 0 251

В мире животных
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Учёные создали альбиносных жаб для контроля инвазивного вида

Австралийские учёные из Университета Маккуори создали генетически модифицированных альбиносных жаб с помощью технологии CRISPR-Cas9, отключив ген тирозиназы, отвечающий за пигментацию кожи. Работа является частью исследования по контролю численности инвазивного вида.

Эксперименты показали, что альбиносные головастики растут медленнее и выживают хуже пигментированных сородичей даже в лабораторных условиях без хищников. Кроме того, они раньше превращаются во взрослых жаб, что указывает на наличие стресса.

Главной причиной такого различия считается плохое зрение, вызванное отсутствием меланина, необходимого для нормального развития сетчатки. Это затрудняет охоту при низкой освещённости: альбиносы чаще промахиваются и тратят больше энергии на поиск пищи.

Помимо зрительных проблем, такие жабы оказываются более уязвимыми к ультрафиолетовому излучению и инфекциям, а в социальных группах могут подвергаться агрессии. Учёные отмечают, что полученные результаты, вероятно, применимы и к другим видам, зависящим от зрения при добыче пищи.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

