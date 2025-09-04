130 км автостопом: удивительная стратегия выживания чайки

В 2018 году самка западной чайки удивила учёных, совершив необычную поездку на мусоровозе: она преодолела около 130 километров из Сан-Франциско до компостного центра в Центральной долине Калифорнии, а спустя два дня повторила тот же маршрут.

Применение GPS-трекера позволило точно зафиксировать путь чайки, которая двигалась с автомобильной скоростью, а не летела.

Исследователи считают, что первая поездка была случайной — чайка могла оказаться под сеткой грузовика во время кормления, а второе путешествие, возможно, явилось сознательным использованием этой новой тактики для экономии энергии и поиска пищи.

Эта история иллюстрирует высокую адаптивность чаек, которые могут использовать городскую инфраструктуру и людские отходы для выживания, меняя привычки в зависимости от доступности ресурсов и условий среды.