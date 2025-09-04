Как лесные слоны спасают эбеновые деревья от вымирания

Исследование показало, что африканские лесные слоны играют ключевую роль в сохранении и регенерации эбеновых деревьев, древесина которых ценится при изготовлении музыкальных инструментов.

Слоны поедают плоды эбенового дерева и разносят семена на большие расстояния вместе с помётом. Это не только облегчает распространение, но и защищает семена от грызунов, значительно повышая их шансы на прорастание.

В местах, где слоны исчезли, количество молодого эбенового леса сократилось на 68 %, а семена скапливаются возле материнских деревьев, что приводит к инбридингу и потере генетического разнообразия.

Учёные подчёркивают, что без слонов экосистема нарушается, а естественные процессы воспроизводства эбенового дерева замедляются, даже несмотря на усилия по искусственной посадке. Проект Ebony Project, созданный в сотрудничестве с местными общинами, продолжает работу по восстановлению лесов и охране слонов, подчёркивая взаимосвязь между сохранением видов и устойчивостью экосистемы.