Как орангутаны передают детям искусство строительства гнёзд

В тропических лесах по вечерам орангутаны поднимаются на вершины деревьев и мастерят сложные, уютные «кровати» — ночные гнёзда. Это не просто безопасное место для отдыха: такие конструкции сохраняют тепло, защищают от хищников и помогают меньше страдать от укусов москитов.

Учёные выяснили, что молодые орангутаны осваивают этот навык не инстинктивно, а через длительное наблюдение за матерями. Такой процесс называется социальным обучением.

Строительство гнезда — жизненно важный навык и один из самых сложных для обезьян. Малыши начинают интересоваться гнёздами примерно с шести месяцев, осваивают дневные варианты к году, а полноценные ночные конструкции могут делать лишь к восьми годам. Главный этап — наблюдение: детёныши, которые внимательно следят за маминым «гнездостроением», гораздо быстрее пробуют повторить действия. Если просто находиться рядом, но не смотреть внимательно, обучение почти не происходит.

С возрастом молодые орангутаны начинают наблюдать и за другими членами группы, перенимают новые техники, изучают разные материалы. В детстве они почти полностью копируют выбор матерей, но, повзрослев, начинают экспериментировать с породами деревьев. При этом нередко возвращаются к исходным вариантам.

Исследование подчёркивает: у орангутанов формируются культурные традиции, которые могут исчезнуть вместе с утратой естественной среды. Сложный эволюционный навык требует многих лет и передачи опыта — без защиты лесов эти уникальные знания рискуют быть утрачены.