Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как орангутаны передают детям искусство строительства гнёзд 0 369

В мире животных
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Как орангутаны передают детям искусство строительства гнёзд

В тропических лесах по вечерам орангутаны поднимаются на вершины деревьев и мастерят сложные, уютные «кровати» — ночные гнёзда. Это не просто безопасное место для отдыха: такие конструкции сохраняют тепло, защищают от хищников и помогают меньше страдать от укусов москитов.

Учёные выяснили, что молодые орангутаны осваивают этот навык не инстинктивно, а через длительное наблюдение за матерями. Такой процесс называется социальным обучением.

Строительство гнезда — жизненно важный навык и один из самых сложных для обезьян. Малыши начинают интересоваться гнёздами примерно с шести месяцев, осваивают дневные варианты к году, а полноценные ночные конструкции могут делать лишь к восьми годам. Главный этап — наблюдение: детёныши, которые внимательно следят за маминым «гнездостроением», гораздо быстрее пробуют повторить действия. Если просто находиться рядом, но не смотреть внимательно, обучение почти не происходит.

С возрастом молодые орангутаны начинают наблюдать и за другими членами группы, перенимают новые техники, изучают разные материалы. В детстве они почти полностью копируют выбор матерей, но, повзрослев, начинают экспериментировать с породами деревьев. При этом нередко возвращаются к исходным вариантам.

Исследование подчёркивает: у орангутанов формируются культурные традиции, которые могут исчезнуть вместе с утратой естественной среды. Сложный эволюционный навык требует многих лет и передачи опыта — без защиты лесов эти уникальные знания рискуют быть утрачены.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 316
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 268
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 503

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 3
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 28
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 32
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 51
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 47
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 3
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео