В ЦАР впервые за десятилетия родились львята в национальном парке

В национальном парке Баминги-Бангаран на севере Центральноафриканской Республики впервые за десятилетия удалось зафиксировать появление львят.

Съёмки и фотографии показали львицу с тремя малышами — это стало важным событием в деле сохранения популяции в регионе. Парк, основанный в 1993 году, занимает более миллиона гектаров, включая леса, луга и саванну.

Ранее регион страдал от браконьерства, утраты среды обитания и конфликтов с людьми, из-за чего в дикой природе встречались в основном взрослые самцы, что вызывало серьёзные опасения за будущее вида.

Целенаправленные меры правительства и природоохранных организаций помогли создать условия для восстановления экосистемы и размножения львов. Появление матери с детёнышами вселяет надежду на укрепление и расширение популяции, что будет способствовать сохранению биологического разнообразия и оздоровлению природной среды парка.