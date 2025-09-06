Чек-лист для владельцев: как следить за когнитивным здоровьем пожилых собак

Недавнее исследование чилийских ученых показало, что у 65,7% собак старше семи лет наблюдаются признаки когнитивной дисфункции. Симптомы усиливаются с возрастом у животных старше 13 лет. Породность не влияет. Для владельцев это сигнал вовремя замечать изменения в поведении и принимать меры для замедления старения мозга их питомцев.

Основные результаты

Исследование проводили ученые из Университета Лас-Америкас. Они изучили когнитивные способности 70 собак разных пород старше семи лет, которые посещали ветклинику «Пуэнте-Альто» в Сантьяго. Оказалось, что у 65,7% из них наблюдались признаки деменции разной степени:

легкая — у 30%; умеренная — у 24,3%; тяжелая — у 11,4%.

Причем во всех случаях тяжелая когнитивная дисфункция была диагностирована у собак в возрасте старше 13 лет.

В исследовании участвовали и породные, и беспородные животные. Последние составляли большинство — 61,4% от выборки. Впрочем, ученые выяснили, что породность никак не влияет на развитие деменции.

«Данное исследование подчеркивает критическую необходимость обучения владельцев домашних животных по вопросам профилактики деменции и включения когнитивных оценок в повседневный уход за пожилыми животными», — резюмировали исследователи.

Практические рекомендации для владельцев:

обеспечивайте собаке регулярные физические упражнения, соответствующие возрасту; стимулируйте умственную активность — это могут быть игры, обучение новым командам, головоломки для собак; поддерживайте социальные контакты с другими животными и людьми; сохраняйте стабильный распорядок дня: кормление, прогулки, отдых; следите за изменениями в поведении и памяти — используйте чек-лист для наблюдений.

Чек-лист когнитивного здоровья пожилой собаки

Поведение и ориентация: собака ориентируется в доме и на привычных маршрутах, реагирует на знакомые команды. Память и обучение: запоминает новые команды или трюки, вспоминает привычные без подсказки. Игровая активность и любопытство: проявляет интерес к игрушкам и играм, инициирует активность самостоятельно. Социальное взаимодействие: общается с членами семьи и другими животными, не проявляет чрезмерной агрессии или тревожности. Режим и привычки: ест и пьет по обычному расписанию, ложится и отдыхает в привычных местах, спокойно реагирует на изменения в распорядке. Физическая активность: прогулки и упражнения соответствуют возрасту, питомец способен передвигаться без дискомфорта. Общее состояние и здоровье: нет необъяснимой потери веса или аппетита, не проявляет признаков боли или дискомфорта.

Совет по использованию

Заполняйте чек-лист регулярно, например раз в неделю. Отслеживайте изменения и при необходимости обращайтесь к ветврачу для ранней диагностики и профилактики когнитивной дисфункции.