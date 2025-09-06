Baltijas balss logotype
Целлофановые пчёлы: как они выживают в холоде, где гибнут медоносные

В мире животных
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Целлофановые пчёлы: как они выживают в холоде, где гибнут медоносные

Пчёлы Colletes inaequalis (также называемые целлофановыми) — одни из самых ранних весенних опылителей.

Они обладают уникальной способностью быстро выходить из состояния холодовой комы и переносить низкие температуры, тогда как медоносные пчёлы гораздо более уязвимы к холоду. Это даёт целлофановым пчёлам важное экологическое преимущество при их коротком жизненном цикле — всего 4–5 недель у взрослых особей.

Исследование Университета Канзаса показало, что холодоустойчивость этих одиночных пчёл не зависит ни от пола, ни от размера тела. Однако частые холодовые приступы всё же замедляют их восстановление и снижают шансы на выживание. Весной, когда насекомые начинают летать, заморозки и снегопады случаются нередко, что создаёт дополнительные риски для раннего опыления яблонь и ягод.

В отличие от социальных медоносных пчёл, целлофановые обитают в земле и встречаются в меньших количествах, но при этом играют ключевую роль в экосистемах. Усиление климатических колебаний с частыми и резкими перепадами температур ставит под угрозу их популяции.

#природа
Видео