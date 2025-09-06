Деменция у кошек: как распознать первые признаки

Деменция встречается не только у людей, но и у кошек. Первые признаки болезни чаще всего проявляются через изменения в поведении питомца.
Основные проявления деменции у кошек:
чрезмерная вокализация или мяуканье в непривычных ситуациях;
повышенное стремление привлечь внимание или, наоборот, избегание общения, агрессивность, отсутствие реакции на знакомых людей;
беспокойство ночью и сонливость днём;
изменения привычек, связанных с использованием лотка;
растерянность или бесцельное блуждание по комнате;
повышение либо снижение активности;
тревожность в ситуациях, которые ранее не вызывали беспокойства;
утрата способности выполнять ранее освоенные действия.
Если у питомца появились подобные признаки, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.
