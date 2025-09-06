Деменция у кошек: как распознать первые признаки

Деменция встречается не только у людей, но и у кошек. Первые признаки болезни чаще всего проявляются через изменения в поведении питомца.

Основные проявления деменции у кошек:

чрезмерная вокализация или мяуканье в непривычных ситуациях; повышенное стремление привлечь внимание или, наоборот, избегание общения, агрессивность, отсутствие реакции на знакомых людей; беспокойство ночью и сонливость днём; изменения привычек, связанных с использованием лотка; растерянность или бесцельное блуждание по комнате; повышение либо снижение активности; тревожность в ситуациях, которые ранее не вызывали беспокойства; утрата способности выполнять ранее освоенные действия.

Если у питомца появились подобные признаки, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.