Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Косатки у берегов Испании вновь атаковали несколько парусных судов 0 220

В мире животных
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Косатки у берегов Испании вновь атаковали несколько парусных судов

У побережья Испании косатки (Orcinus orca) вновь портят лодки, повреждая рули и оставляя экипажи в затруднительном положении.

Небольшая популяция в районе Иберийского полуострова заметно изменила поведение с 2020 года — животные всё чаще целенаправленно бьют именно по рулям парусных судов.

21 августа в Вигоском эстуарии косатки повредили руль немецкой парусной яхты и продолжили «играть» с ней во время буксировки в безопасное место. 30 августа сообщалось о повреждении руля деревянного парусника в эстуарии Аrousa и пробое корпуса в другом судне в эстуарии Понтеведра.

Владелец одного из пострадавших судов рассказал, что сначала услышал удары, а затем увидел пару косаток — крупную длиной около 7 метров и меньшую, плывущую рядом. По его словам, команда была шокирована таким поведением животных.

Иберийская подпопуляция косаток считается критически уязвимой: её численность составляет менее 40 особей. Учёные полагают, что атаки не являются проявлением агрессии — скорее это игривость молодых косаток, у которых могло появиться больше свободного времени на фоне восстановления популяции их основной добычи — атлантического голубого тунца.

Специалисты подчёркивают, что косатки не представляют угрозы для людей: человек не входит в их рацион, а случаи нападений на людей в дикой природе чрезвычайно редки и обычно связаны с ошибкой животных.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 316
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 268
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 503

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 0
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 4
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 28
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 32
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 52
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 0
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 4
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео