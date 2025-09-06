Косатки у берегов Испании вновь атаковали несколько парусных судов

Небольшая популяция в районе Иберийского полуострова заметно изменила поведение с 2020 года — животные всё чаще целенаправленно бьют именно по рулям парусных судов.

21 августа в Вигоском эстуарии косатки повредили руль немецкой парусной яхты и продолжили «играть» с ней во время буксировки в безопасное место. 30 августа сообщалось о повреждении руля деревянного парусника в эстуарии Аrousa и пробое корпуса в другом судне в эстуарии Понтеведра.

Владелец одного из пострадавших судов рассказал, что сначала услышал удары, а затем увидел пару косаток — крупную длиной около 7 метров и меньшую, плывущую рядом. По его словам, команда была шокирована таким поведением животных.

Иберийская подпопуляция косаток считается критически уязвимой: её численность составляет менее 40 особей. Учёные полагают, что атаки не являются проявлением агрессии — скорее это игривость молодых косаток, у которых могло появиться больше свободного времени на фоне восстановления популяции их основной добычи — атлантического голубого тунца.

Специалисты подчёркивают, что косатки не представляют угрозы для людей: человек не входит в их рацион, а случаи нападений на людей в дикой природе чрезвычайно редки и обычно связаны с ошибкой животных.