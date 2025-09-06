Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто был крупнейшим наземным млекопитающим в истории? 0 333

В мире животных
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Кто был крупнейшим наземным млекопитающим в истории?

Среди современных млекопитающих крупнейшим и самым массивным животным является синий кит: его длина достигает 30 метров, а вес — до 200 тонн. Но как обстояли дела с наземными млекопитающими?

Сегодня титул крупнейшего наземного млекопитающего принадлежит африканскому слону. Его длина может достигать 7 метров, высота в холке — около 3,7 метра, а вес обычно составляет 4–7 тонн.

Однако абсолютный рекорд среди наземных млекопитающих удерживает вымерший безрогий носорог Paraceratherium — гигант с длинной шеей, напоминающей жирафью. Он обитал в эпоху олигоцена (34–23 млн лет назад) в Азии — на территории современного Китая, Монголии, Казахстана и Пакистана. Размеры этого животного впечатляют: около 7,4 метра в длину, до 4,8 метра в высоту в плечах и вес примерно 17 тонн — почти в пять раз больше, чем у белого носорога.

В 2021 году в Тибете была найдена новая разновидность — Paraceratherium linxiaense с хорошо сохранившимся черепом длиной более метра.

Есть и другие претенденты на звание рекордсмена. Прямо-бивневый слон Palaeoloxodon, живший 700 тыс. — 50 тыс. лет назад, мог весить до 22 тонн, хотя эти оценки спорны из-за неполных останков. Ещё один гигант — мастодон Борсона из Евразии — достигал массы около 15–16 тонн.

Тем не менее, даже эти колоссы уступают крупнейшему наземному существу, когда-либо жившему на Земле, — динозавру Patagotitan mayorum. Его длина составляла 37 метров, а вес был сопоставим примерно с десятью африканскими слонами.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
Житель Китая десять лет передвигается по городу верхом на страусе
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
«Зонд-5»: как черепахи стали первыми путешественниками вокруг Луны
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как земноводным удается дышать и даже пить через кожу
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление?
Как глубоководные существа выдерживают огромное давление? 316
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов
Древние люди когда-то входили в обычное «меню» леопардов 268
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник
Народные приметы на 28 сентября — Никита Осенний, или Никита Гусятник 197
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение
Сколько времени вороны могут обижаться на людей? Экспертное мнение 503

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 0
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 4
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 28
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 32
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 52
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 0
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 4
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео