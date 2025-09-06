Кто был крупнейшим наземным млекопитающим в истории?

Среди современных млекопитающих крупнейшим и самым массивным животным является синий кит: его длина достигает 30 метров, а вес — до 200 тонн. Но как обстояли дела с наземными млекопитающими?

Сегодня титул крупнейшего наземного млекопитающего принадлежит африканскому слону. Его длина может достигать 7 метров, высота в холке — около 3,7 метра, а вес обычно составляет 4–7 тонн.

Однако абсолютный рекорд среди наземных млекопитающих удерживает вымерший безрогий носорог Paraceratherium — гигант с длинной шеей, напоминающей жирафью. Он обитал в эпоху олигоцена (34–23 млн лет назад) в Азии — на территории современного Китая, Монголии, Казахстана и Пакистана. Размеры этого животного впечатляют: около 7,4 метра в длину, до 4,8 метра в высоту в плечах и вес примерно 17 тонн — почти в пять раз больше, чем у белого носорога.

В 2021 году в Тибете была найдена новая разновидность — Paraceratherium linxiaense с хорошо сохранившимся черепом длиной более метра.

Есть и другие претенденты на звание рекордсмена. Прямо-бивневый слон Palaeoloxodon, живший 700 тыс. — 50 тыс. лет назад, мог весить до 22 тонн, хотя эти оценки спорны из-за неполных останков. Ещё один гигант — мастодон Борсона из Евразии — достигал массы около 15–16 тонн.

Тем не менее, даже эти колоссы уступают крупнейшему наземному существу, когда-либо жившему на Земле, — динозавру Patagotitan mayorum. Его длина составляла 37 метров, а вес был сопоставим примерно с десятью африканскими слонами.