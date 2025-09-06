В Антарктике нашли крупнейшую колонию ледяных рыб без гемоглобина

В антарктических водах обитает необычная рыба из семейства Channichthyidae, известная как ледяная рыба.

Это единственный позвоночный вид, у которого во взрослом состоянии отсутствует гемоглобин — пигмент, отвечающий за перенос кислорода в крови. Именно поэтому её кровь прозрачна, а окраска тела остаётся бледной.

Отсутствие гемоглобина снижает способность крови транспортировать кислород примерно в десять раз по сравнению с обычными «краснокровными» рыбами. Однако в холодных и богатых кислородом водах Антарктики ледяные рыбы не только выживают, но и успешно развиваются.

Генетическая мутация, сделавшая невозможным выработку гемоглобина, возникла из-за экстремальной изоляции и особых условий региона. В 2022 году исследователи обнаружили под ледником Фильхнера, в южной части моря Уэдделла, обширные гнездовые территории этих рыб. Площадь колонии составила около 45 600 м², где насчитали 16 160 гнёзд.

Общая численность популяции в этом районе оценивается примерно в 60 миллионов особей. Этот ареал имеет ключевое значение для сохранения вида. Международные организации обсуждают создание здесь морской охраняемой зоны, однако окончательное решение пока не принято.