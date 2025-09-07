Baltijas balss logotype
Катание собак на попе сигнализирует о проблемах со здоровьем

В мире животных
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Катание собак на попе сигнализирует о проблемах со здоровьем

Если собака ездит на попе по полу, это тревожный симптом. Такое поведение чаще всего связано с воспалением желез, паразитами или аллергией и требует внимания владельца, рассказал кинолог Владимир Голубев.

«Многие хозяева думают, что собака просто дурачится, но на самом деле так она пытается избавиться от дискомфорта. Чаще всего причина в зуде, боли или воспалении», — отметил Владимир Голубев.

Наиболее частой причиной является закупорка или воспаление параанальных желез. В них накапливается секрет с резким запахом, который необходимо регулярно удалять. Игнорирование проблемы может привести к воспалению и абсцессу.

Еще одна распространенная причина — паразиты. Зуд в заднем проходе из-за глистов заставляет животное тереться об пол. Поэтому собаке необходима регулярная дегельминтизация — раз в три месяца.

Катание на полу может быть связано и с аллергией, травмами или попаданием инородных предметов после прогулки. Иногда дискомфорт вызывает влажная шерсть после купания или банальные нарушения гигиены, особенно у длинношерстных пород.

В ряде случаев симптом может указывать на запор, воспаление кишечника и даже геморрой.

Ветеринары советуют не игнорировать тревожный сигнал. Если проблема сохраняется более двух дней, нужно обратиться к специалисту. Чем раньше выявлена причина, тем проще помочь питомцу.

#собаки
Оставить комментарий

