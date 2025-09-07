Зоозащитники Тайваня требуют исключить сурикатов из числа домашних животных

Представители двух крупных зоозащитных организаций призвали Министерство сельского хозяйства Тайваня запретить содержание сурикатов в качестве домашних питомцев. По их мнению, эти животные плохо переносят частное содержание и могут представлять угрозу окружающей среде, сообщает Taipei Times.

Призыв прозвучал после того, как министерство предложило отнести сурикатов к «серому» списку в новой системе классификации животных. В ней виды делятся на три категории: «черный» (запрещенные к содержанию), «белый» (разрешенные как домашние) и «серый» (допустимые только при соблюдении специальных правил разведения, продажи и владения).

Зоозащитники подчеркнули, что сурикаты — социальные животные, живущие группами по 20–30 особей, и их естественные инстинкты невозможно полностью удовлетворить в домашних условиях. При одиночном содержании зверьки могут становиться агрессивными, причинять себе вред и представлять опасность для хозяев.

Если животные сбегут или от них откажутся хозяева, сурикаты способны серьезно навредить окружающей среде. Во многих странах Европы и США частное содержание этих животных уже запрещено, напомнили активисты.

В качестве переходных мер они призвали Министерство сельского хозяйства ввести обязательную регистрацию всех сурикатов, запретить их разведение и продажу, а также усилить контроль за незаконным ввозом.