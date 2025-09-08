Archelon — самая большая черепаха в истории планеты

В позднем мелу в океанах обитали гигантские рептилии, среди которых самой крупной известной черепахой был Archelon.

Эта морская черепаха достигала около 4,6 метра в длину от клюва до хвоста и до 5 метров в ширину по размахам ласт, при массе свыше 2 000 килограммов — примерно как взрослый носорог. Несмотря на колоссальные размеры, Archelon плавал грациозно, наподобие пингвинов. Его клюв с зазубринами и крючковатым концом, вероятно, помогал ловить мягкотелых морских животных, например медуз.

Обитал Archelon в водах Западного внутриконтинентального моря, ныне исчезнувшего. В Европе в то же время жил другой гигант — Leviathanochelys aenigmatica, достигавший около 4 метров в длину и ставший крупнейшей из известных европейских черепах.

Современным рекордсменом по размеру остаётся кожистая черепаха (Dermochelys coriacea), достигающая 1,5–1,8 метра в длину.