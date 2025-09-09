Биологи о темпах исчезновения видов: тревога без паники

Вымирание всегда было частью жизни, но современный темп утраты видов, вызванный деятельностью человека, вызывает тревогу.

Исследование Университета Аризоны и Гарварда показало: несмотря на исчезновение многих видов, массового вымирания на уровне родов пока не наблюдается.

Из более чем 22 тысяч родов, проанализированных учёными, около 102 исчезли за последние пять столетий, преимущественно на островах.

Утрата родов встречается редко и в последние десятилетия даже снизилась. Наиболее пострадавшими оказались птицы и млекопитающие, тогда как амфибии и рептилии утратили совсем немного родов. Снижение темпов вымирания связывают с природоохранными мерами и тем, что наиболее уязвимые рода уже исчезли ранее.

Несмотря на это, угроза потери видов сохраняется, особенно в изолированных экосистемах. Исследователи подчёркивают: важно избегать преувеличений, но при этом сохранять внимание к необходимости защиты биоразнообразия как моральной ответственности человечества.