Почему в Исландии нет комаров: объяснение учёных

Комары распространены почти на всех континентах, однако существует одна страна, свободная от этих кровососущих насекомых, — Исландия.

Несмотря на близость таких регионов, как Норвегия, Шотландия и Гренландия, где обитают десятки видов комаров, Исландия остаётся своеобразным «оазисом» без них.

Учёные объясняют это суровым климатом: длинные зимы и многократные циклы заморозки и оттепели в водоёмах мешают выживанию и развитию комариных яиц и личинок. Иногда комары попадают на остров с самолётами, но им не удаётся образовать постоянные популяции из-за неблагоприятных условий для размножения. Геотермические источники, хотя и не замерзают, также не подходят по химическому составу или температуре для развития личинок.

Однако с изменением климата и потеплением весенних и осенних периодов вероятность появления комаров в Исландии может возрасти. Аналогичные процессы уже наблюдаются в других регионах, где ареал комаров расширяется вслед за ростом среднегодовых температур. Тем не менее риск широкого распространения переносчиков тропических заболеваний в северных широтах остаётся низким.