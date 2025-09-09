Baltijas balss logotype
В Аргентине запретили использование лошадей с отредактированным геномом

В мире животных
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
В Аргентине запретили использование лошадей с отредактированным геномом

Лошади с отредактированным геномом впервые появились благодаря технологии CRISPR–Cas9: пятеро клонов знаменитого скакуна Polo Pureza получили изменение гена миостатина, чтобы увеличить скорость.

Это вызвало споры в Аргентине, где поло — популярный спорт: аргентинская Ассоциация по поло запретила использование таких животных, поддержав международные ограничения.

Учёные видят потенциал в сочетании селекции и биотехнологий для улучшения характеристик животных. По аналогии создаются генно-редактированные коровы с короткой шерстью для устойчивости к жаре и овцы с большей мышечной массой для увеличения производства мяса.

Другие проекты направлены на создание животных, устойчивых к болезням или дающих более безопасное мясо. Например, свиньи с мутацией CD163 устойчивы к вирусу PRRS. CRISPR трансформирует животноводство, обещая рост продуктивности и новые медицинские инновации.

#полезно знать
Оставить комментарий

Видео