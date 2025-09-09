В Южной Америке нашли тоннели, созданные гигантскими ленивцами

В Южной Америке обнаружены огромные тоннели, происхождение которых не связано ни с геологическими процессами, ни с деятельностью человека.

Геолог Генрих Франк исследовал один из таких тоннелей и нашёл на потолке крупные когтеобразные царапины, что исключает версию природного размыва или рытья мелких животных.

Учёные сделали предварительный вывод, что эти тоннели создала вымершая мегафауна. В частности, их могли проложить гигантские ленивцы, по размеру сопоставимые со слонами. В регионе Риу-Гранди-ду-Сул найдено более 1500 подобных тоннелей, самые протяжённые из которых достигают 609 метров в длину и 1,8 метра в высоту. Предполагается, что они прокладывались коллективно многими поколениями массивных животных около 8–10 тысяч лет назад.

Кроме того, исследователи отмечают следы взаимодействия между древними людьми и гигантскими ленивцами, включая возможную охоту или преследование, что подтверждается анализом окаменелых отпечатков в Юте.