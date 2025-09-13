Загадочный орган на лбу химер оказался эволюционным наследием

Исследователи из США выяснили происхождение загадочного отростка на лбу у самцов химер — глубоководных хрящевых рыб, обитающих во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, сообщает New York Times.

Этот отросток покрыт рядами образований, похожих на зубы акул. Как оказалось, именно с его помощью самцы химер удерживают самку во время спаривания. Ученый Г. Фрейзер вместе с коллегами исследовал данный орган и установил, что образования на нем действительно являются зубами.

В материале, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователь попытался объяснить, почему зубы у этих рыб расположены на лбу. По его словам, у представителей вида Helodus simplex, жившего 315 млн лет назад и считавшегося предком химер, подобный отросток находился гораздо ближе к верхней челюсти.

Эксперт отметил, что в ходе эволюции этот орган «переместился» на лоб, сохранив зубы в неизменном виде. При этом зубы в пасти химер адаптировались к новому рациону и превратились в пластины, которыми удобно дробить моллюсков.