Арктические птицы не успевают за весной: что грозит их выживанию

Арктические птицы сталкиваются с изменениями климата, которые ускоряют приход весны в северных местах их размножения. Учёные из Нидерландов проанализировали миграции пяти видов водоплавающих птиц, используя GPS-трекеры и данные о массе тела за несколько десятилетий.

Результаты показали, что птицы могут сокращать время миграции, ускоряя набор веса на остановках, чтобы успеть к более раннему началу весны. Однако такая стратегия эффективна лишь ограниченное время. Гуси и лебеди изменяют продолжительность остановок и маршруты, чтобы лучше синхронизироваться с новыми условиями.

Тем не менее весна в Арктике наступает всё быстрее, и в будущем многие виды могут не успеть приспособиться. Превышение этого лимита приведёт к снижению успеха размножения и выживаемости птенцов, так как кормовая база и оптимальные сроки гнездования будут смещаться.

Изменения в миграционных стратегиях показывают, как животные пытаются сохранить баланс с окружающей средой, но климатические перемены ставят под угрозу целые популяции. Учёные предупреждают: через 18–28 лет птицам придётся менять места зимовок или маршруты, чтобы сохранить численность. Это отражает более широкую проблему влияния глобального потепления на экосистемы и биоразнообразие.