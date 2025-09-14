Испанские ученые первыми в мире получили почти клонированного жеребенка

Исследователи удалили ДНК лошади — суррогатной мамы и перенесли в оплодотворенную яйцеклетку генетический материал бесплодной матери. В июне 2025-го на свет появился здоровый жеребенок. Его рождение открывает перед учеными перспективы сохранения ценных пород и видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Научную работу проводили ученые из биотехнологического центра Embryotools в Барселоне совместно с Гентским университетом и Центром лечения бесплодия лошадей Dymart, Бельгия. Они использовали метод MST (Maternal Spindle Transfer) — технологии, позволяющей сохранять исходный генетический материал при подсадке эмбриона суррогатной матери. Над ней ученые работали последние 10 лет.

«Данный метод позволяет сохранить полный ядерный генетический материал матери, а минимальная часть митохондриальной ДНК (< 0,1% генома) от донорской кобылы не влияет на физические характеристики или наследственные черты потомства», — отмечает Нуно Коста-Боржес, научный директор Embryotools. Его цитирует Animal’s Health.

Жеребенок получен от кобылы Флоу — чемпионки Бельгии по скачкам.

Ученые полагают, что данная технология может стать стратегическим инструментом для коневодов. Она позволяет сохранять и передавать ДНК бесплодных лошадей, участвующих в соревнованиях, и предотвращать передачу митохондриальных заболеваний.