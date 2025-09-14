Как жуки-короеды повышают температуру леса и меняют экосистемы

Атаки жуков-короедов на ели в северной Европе не только приводят к массовой гибели деревьев, но и повышают температуру воздуха возле земли в поражённых лесах примерно на 2 градуса Цельсия.

Исследование Стокгольмского университета показало, что при массовом отмирании елей под пологом формируется тепловой эффект, влияющий на микроокружение растений и животных в лесной подстилке.

Днём температура воздуха на пострадавших участках значительно повышается, а ночью её снижение не наблюдается. Это связано с потерей охлаждающего эффекта живых деревьев и уменьшением испарения влаги. Особенно выраженный нагрев отмечен в чистых еловых лесах, тогда как смешанные леса с берёзами и осинами сохраняют более стабильные условия благодаря тени и лучшей циркуляции влаги.

Учёные подчёркивают, что разнообразие пород в лесу снижает тепловой стресс и помогает сохранить здоровье экосистем. После заражения короедом сохранившиеся деревья и мёртвые стволы удерживают ночное тепло и создают условия для восстановления леса. Эти данные важны для разработки стратегий лесоуправления и защиты от негативных последствий нашествия вредителей в условиях глобального потепления.