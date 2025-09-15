Четвероногие путешественники: какие животные мигрируют дальше других по суше

Как выяснили ученые в своем исследовании, северные олени, или карибу, являются рекордсменами по дальности миграции по суше. Н

а основе различных данных, собранных в ходе десятилетий наблюдений, исследователи определили, что две популяции карибу, живущие в Канаде и на Аляске, каждый год мигрируют на расстояния до 1 350 километров (речь идет о пути туда и обратно). При этом, согласно ученым, канадская популяция оленей сопровождается волками, которые могут перемещаться в год более чем на 1 000 км и являются, таким образом, рекордсменами среди данных хищников.

В США самые далекие ежегодные миграции выполняет чернохвостый олень — путешествует на расстояния до 772 км.

Среди других животных, мигрирующих на большие расстояния, — африканские голубые гну, монгольские дзерены и тибетские чиру: они могут в год мигрировать на расстояния 600-700 километров, (Ученые получили такие цифры, рассчитывая расстояния между двумя точками миграции и умножая их на два.)

Стоит отметить, что если говорить в принципе о расстоянии, которое животное проходит в год (а не о дальности перемещения), то речь пойдет уже о других цифрах: так, в ходе наблюдений в 2003-2005 гг. было зафиксировано, что в год монгольский серый волк может преодолевать 7 247 км.

Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Scientific Reports.