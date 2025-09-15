Baltijas balss logotype
В мире животных
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Для чего оляпки перемигиваются друг с другом?

Оляпки живут рядом с быстрыми реками и ручьями, питаясь разными водными беспозвоночными. На обычных водоплавающих они совсем не похожи, тем не менее, плавают и ныряют они довольно ловко – это единственные из воробьинообразных птиц, кто освоил такой образ жизни.

Между собой они общаются короткими и длинными трелями и посвистами. Но живут они, как было сказано, по берегам быстрых ручьёв и рек, а быстрая вода обычно сильно шумит, особенно после дождей. Человеку у горной реки приходится повышать голос, чтобы его услышали. От оляпок тоже можно было бы ожидать, что они будут петь громче или выбирать наиболее пронзительные тона у себя в репертуаре. Они так и делают, но не всегда.

Сотрудники Институт биологического интеллекта Общества Макса Планка вместе с коллегами из Университета Ланкастера и Констанцского университета провели около трёх сотен часов, наблюдая за обыкновенными оляпками, одновременно записывая их голоса. Многие из птиц были окольцованы так, чтобы их можно было узнать среди других.

Исследователи пишут в Current Biology, что когда река становилась особенно шумной и когда оляпки были одни, то есть других оляпок вокруг не было, они начинали петь громче обычного. Но если вокруг были другие оляпки, то птички голос не повышали – вместо этого они начинали усиленно моргать. На веках у оляпок сидят белые перья, остальная же голова у них бурая, и когда птица закрывает глаз, белое пятно хорошо заметно.

Голосом птицы обозначают своё присутствие: конкурент будет знать, что место занято, а потенциальный брачный партнёр, возможно, захочет познакомиться. Но зачем орать, стараясь перекричать поток воды, если о себе можно сообщить иначе. Это можно сравнить с тем, как мы начинаем помогать себе жестами, если чувствуем, что наш голос не перекрывает шум.

Для нас перейти от одной системы сигналов (звуков) к другой (жестам) вполне естественно, но животных на этот счёт исследовали мало, и, возможно, оляпки такие далеко не единственные.

#птицы
Оставить комментарий

