Как подготовить питомца к холодам и осени

С понижением температуры и сокращением светового дня у домашних животных учащаются обострения хронических болезней. Какие меры помогут снизить риски в межсезонье, рассказала ветеринарный врач Елена Трусевич.

Одна из причин активизации заболеваний — рост количества контактов между животными в городе. «Повышается скученность животных: на прогулках и собачьих площадках становится больше питомцев, многие возвращаются с дач, а бездомные животные чаще скапливаются в теплых местах. Это увеличивает риск инфекционных заболеваний», — пояснила Елена Трусевич.

Помимо скученности, осенью опасно переохлаждение: купание в холодных водоемах, сквозняки и холодные полы провоцируют миозиты, болезни суставов и мочевыделительной системы. Сокращение светового дня влияет на гормональный фон, а резкие перепады температуры и давления создают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно уязвимы пожилые животные, питомцы с хроническими болезнями, а также щенки и котята.

Чаще всего осенью у собак и кошек обостряются артриты, артрозы, циститы, миозиты и сердечно-сосудистые заболевания. Растет и число инфекционных заболеваний. «Осенью животные чаще контактируют друг с другом, а их иммунитет снижается — это повышает риск заражения инфекциями», — отметила эксперт. Учащаются случаи «питомникового кашля», гельминтозов и лямблиоза.

По словам Елены Трусевич, осенью ветеринарные клиники чаще всего сталкиваются с типичными жалобами:

снижение активности, вялость, апатия, ухудшение аппетита; болевые ощущения, хромота, трудности при подъеме после отдыха; одышка, кашель или позывы, похожие на попытку срыгнуть инородный предмет; учащенное мочеиспускание, сопровождающееся беспокойством или жалобными звуками.

Все эти признаки, уточняет специалист, нередко связаны с сезонными обострениями хронических заболеваний и адаптацией организма к переменчивой погоде.

Как защитить питомца

Профилактика требует комплексного подхода. Ключевыми остаются вакцинация и противопаразитарная обработка. Важно оберегать питомца от переохлаждения, избегать длительного контакта с холодными поверхностями, минимизировать стресс и следить за рационом и доступом к свежей воде.

Калорийность питания питомца, рассчитываемая индивидуально с учетом его физиологических особенностей, уровня активности, возраста, пола, условий содержания и типа корма, в большинстве случаев не требует сезонной корректировки.

«Особое внимание уделите мониторингу изменений погоды и атмосферного давления, поскольку резкие перепады могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе — в таких случаях рекомендуются регулярные консультации ветеринарного кардиолога», — рассказала Елена Трусевич.

Для животных с хроническими заболеваниями особенно важны плановые осмотры и консультации специалистов при первых признаках ухудшения.

Владельцам собак ветеринарный врач рекомендует поддерживать активный темп движения питомца во время выгула, чтобы предотвратить переохлаждение. Также животным, содержащимся на свободном выгуле, обязательно организуйте утепленное укрытие (теплая будка, защищенный домик), где животное сможет согреться, а также обеспечьте постоянный доступ к корму.

«Заботьтесь о питомце так же, как о себе: обеспечивайте ему теплую защиту в холодную погоду, избегайте переохлаждения, следите за сбалансированным питанием и умеренными физическими нагрузками. Не забывайте о своевременной профилактике — регулярной вакцинации и обработке от паразитов, а также плановых осмотрах у ветеринара», — советует специалист.