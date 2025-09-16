Baltijas balss logotype
Чем кузнечики отличаются от сверчков?

В мире животных
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Чем кузнечики отличаются от сверчков?

Кузнечики и сверчки относятся к отряду прямокрылых, но принадлежат к разным подотрядам и ведут совершенно разный образ жизни.

Кузнечики входят в подотряд Caelifera, а сверчки — в Ensifera. Это разделение объясняет различия в их поведении, строении тела и способах издавать звуки.

Ноги, крылья и звукоизвлечение

Кузнечики обладают длинными задними ногами, приспособленными для прыжков, и могут летать с помощью больших задних крыльев. Сверчки тоже имеют длинные задние ноги, но они менее «акробатичны». Тем не менее многие сверчки хорошо прыгают, а некоторые способны перелетать небольшие расстояния.

Сверчки издают звуки, потирая передние крылья друг о друга. Эти звуки служат брачными песнями для привлечения партнёров. Особенно известны своим стрекотом полевые и древесные сверчки, наиболее активные ночью.

Кузнечики «поют» иначе — потирая задние ноги о крылья. Так стрекочут, например, луговой кузнечик и перелётная саранча.

Среда обитания и питание

Обе группы встречаются на лугах, в лесах и садах, но образ жизни у них разный. Кузнечики в основном дневные животные и преимущественно травоядны.

Сверчки ведут ночной образ жизни и отличаются более разнообразным рационом. Они поедают растения, грибы и даже мелких насекомых. Лесные сверчки питаются ночью под опавшей листвой, пещерные — живут во влажных и прохладных местах и часто лишены крыльев.

Кротовые сверчки уникальны: они роют землю, используя передние лапы как лопаты. Их семейство Gryllotalpidae выделяется среди большинства кузнечиков и сверчков.

Уши, органы чувств и размножение

У сверчков органы слуха расположены на передних ногах, что позволяет улавливать звуковые колебания, особенно во время брачных песен. У кузнечиков же барабанные органы находятся на брюшной полости.

Жизненный цикл у обоих одинаковый: яйцо, нимфа и взрослая особь. Этот процесс называется неполным метаморфозом, то есть стадия куколки отсутствует.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео