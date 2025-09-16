Ученые используют цифровые технологии, чтобы «революционным образом» изменить коммуникацию с животными и продвинуться к созданию «интернета для животных», используя новые продукты — телефоны для собак и сенсорные экраны для попугаев, пишет FT.

Эксперименты, проведенные в Университете Глазго, позволили нескольким видам животных, от попугаев и обезьян до кошек и собак, наслаждаться видео- и аудиозвонками на большие расстояния. Они также разработали технологию, позволяющую обезьянам и лемурам в зоопарках по запросу воспроизводить успокаивающие звуки, запахи или видеоизображения.

Илена Хирски-Дуглас, которая возглавляет университетскую группу по взаимодействию животных с компьютером, начала с разработки DogPhone, который позволяет животным связываться со своими владельцами.

Ее домашний лабрадор Зак звонит хозяйке, поднимая и встряхивая мяч с акселерометром. Когда мяч распознаёт движение, он выводит видеозвонок на ноутбук, позволяя Заку общаться с хозяйкой в любое удобное для него время. Она также может использовать эту систему, чтобы позвонить ему. Любая из сторон может принять или проигнорировать звонок.

Теперь Хирски-Дуглас планирует использовать грант Европейского исследовательского совета в размере 1,5 миллионов евро, чтобы «коренным образом изменить то, как животные осуществляют контроль над окружающей средой, и предоставить радикально иные возможности для социальных связей».