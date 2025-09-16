Baltijas balss logotype
Ученые нашли способ сделать корм для собак вкуснее

В мире животных
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Ученые нашли способ сделать корм для собак вкуснее

Исследователи из Касетсартского университета (Бангкок, Таиланд) выяснили, что добавка из белка сверчков, расщепленного на маленькие частицы для лучшей усвояемости, делает корм для собак вкуснее и дольше сохраняет его свежесть. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Veterinary World.

В исследовании участвовали 32 здоровые взрослые собаки, разделенные на четыре группы. Контрольная группа получала обычный корм, а три экспериментальные — с добавкой из белка сверчков в разных концентрациях (2, 4  и 6%).

Аппетит собак оценивали с помощью классического теста «две миски»: животным одновременно предлагали два варианта корма и измеряли, сколько они съели. Также у них брали анализы крови и следили за состоянием их здоровья до и после эксперимента.

Для проверки срока хранения корма проводили ускоренный тест: корм держали при температуре 55 °C в течение 46 дней, что эквивалентно примерно одному году хранения при комнатной температуре, и измеряли показатели окисления жиров.

Результаты эксперимента

С небольшим количеством добавки (2%) собаки съедали корм заметно охотнее — потребление увеличилось примерно на 57% по сравнению с обычным. При более высокой дозе (4–6%) аппетит снижался, предположительно, из-за горечи гидрофобных пептидов, возникающих при расщеплении белка.

Срок хранения корма также улучшался с ростом концентрации добавки: при 6% корм оставался свежим дольше, а в ускоренном тесте перекисное число жиров оказалось на треть ниже, чем в корме без добавки. Показатели крови собак в целом оставались в норме, хотя в группе с 6% добавки было зафиксировано небольшое снижение глюкозы и повышение азота мочевины, что может указывать на влияние высоких доз на обмен веществ.

При этом ученые отметили, что белок сверчков не содержит всех необходимых аминокислот, особенно триптофана. Поэтому при использовании такой добавки важно сочетать ее с другими источниками белка, чтобы рацион оставался полноценным, отмечается в публикации.

#собаки
Видео