Почему кошки все-таки едят траву? Ученые развенчали мифы

В мире животных
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Почему кошки все-таки едят траву? Ученые развенчали мифы

У этой привычки есть простое и логичное объяснение.

Ученые, кажется, разгадали одну из самых старых загадок кошачьего поведения — зачем эти хищники, чей рацион состоит преимущественно из мяса, регулярно едят траву. Новое исследование, опубликованное в Journal of Veterinary Behavior, предлагает простое и логичное объяснение: кошки используют траву как природное чистящее средство для выведения комков шерсти из пищеварительного тракта.

Комки шерсти — неизбежное следствие кошачьей чистоплотности. Вылизываясь, животные проглатывают большое количество собственного меха. Если кошка охотится на птиц или грызунов, она может съесть и их пух или волоски. Эта масса может забить кишечник и стать серьезной угрозой для жизни питомца.

Биологи из Университета Хай-Пойнт (США) детально изучили этот процесс. Они с помощью электронного микроскопа проанализировали образцы комков шерсти, которые отрыгнули две домашние кошки — Милдред и Мерл. Обе кошки имеют свободный доступ к уличной траве.

Результаты оказались впечатляющими. На снимках было четко видно, что травинки, вплетенные в шерсть, имеют шершавую поверхность, зазубренные края и мелкие шиповидные выступы. Эти природные «крючки» идеально подходят для того, чтобы цеплять и сбивать в комок проглоченную шерсть, облегчая ее вывод через рвоту.

«Травинки работают по принципу канализационного троса, который прочищает засоры в трубах», — образно поясняют авторы работы.

Это открытие опровергает другую популярную теорию — о том, что кошки едят траву для избавления от паразитов. Размер растительных зубцов слишком мал, чтобы зацепить крупных гельминтов, например, круглых или ленточных червей.

Таким образом, поедание травы — это не вредная привычка и не случайность, а продуманный эволюционный механизм самопомощи. Это особенно важно знать владельцам домашних кошек, которые не выходят на улицу. Им стоит предоставить питомцу безопасную альтернативу — специальную пророщенную траву, которая продается в зоомагазинах. Это поможет животному поддерживать здоровье пищеварительной системы естественным путем.

#кошки
Оставить комментарий

