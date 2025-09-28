Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям» 1 549

В мире животных
Дата публикации: 28.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли кошки работать на человека? 5 попыток обучить котов «профессиям»

Освоение профессии — это удел не только людей, но и животных. И если собаки давно работают на людей, то с котами все несколько сложнее. Вот несколько занятий, к которым люди пытались привлечь кошек.

Шпион

В 60-х гг. минувшего столетия работники ЦРУ учили котов следить за советским посольством. В тела животных вживляли оборудование для записи разговоров. Однако кошки проявляли непослушание, и проект провалился.

Почтальон

В 1876 году в городе Льеж (Бельгия) отобрали 37 пушистиков, чтобы сделать из них почтальонов — вроде почтовых голубей. Письма помещали в водонепроницаемые мешочки, которые прикрепляли к ошейникам котов. С задачей животные в целом справлялись, но на это требовалось чересчур много времени, из-за чего проект пришлось свернуть.

Астронавт

18 октября 1963 года кошку Фелисетт отправили в космос в рамках французской космической программы. Она стойко перенесла все трудности и успешно вернулась на Землю, став первой и единственной кошкой в космосе. Спустя несколько дней в космос собирались отправить еще одного кота, однако на старте произошла авария ракеты-носителя и животное погибло. К счастью, больше попыток отправить кошек в космос не предпринимали.

Композитор

В 1996 году раввин М. Котел играл на рояле, как вдруг его кот запрыгнул на музыкальный инструмент и прошелся по клавишам. Хозяин записал ноты и позднее послал импровизацию своего питомца на конкурс, где та удостоилась хороших оценок. Позднее ее исполнили в одном из нью-йоркских музеев в присутствии самого кота-композитора.

Музейные хранители

Эрмитажных котов по праву считают одной из визитных карточек Санкт-Петербурга. «Кошачья служба» ведет свою историю с 18 века — с момента, когда Петр Великий поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. В дальнейшем 30 котов из Казани были завезены во дворец по указу Елизаветы Петровны для борьбы с грызунами.

×
Читайте нас также:
#кошки
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео