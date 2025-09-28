Освоение профессии — это удел не только людей, но и животных. И если собаки давно работают на людей, то с котами все несколько сложнее. Вот несколько занятий, к которым люди пытались привлечь кошек.

Шпион

В 60-х гг. минувшего столетия работники ЦРУ учили котов следить за советским посольством. В тела животных вживляли оборудование для записи разговоров. Однако кошки проявляли непослушание, и проект провалился.

Почтальон

В 1876 году в городе Льеж (Бельгия) отобрали 37 пушистиков, чтобы сделать из них почтальонов — вроде почтовых голубей. Письма помещали в водонепроницаемые мешочки, которые прикрепляли к ошейникам котов. С задачей животные в целом справлялись, но на это требовалось чересчур много времени, из-за чего проект пришлось свернуть.

Астронавт

18 октября 1963 года кошку Фелисетт отправили в космос в рамках французской космической программы. Она стойко перенесла все трудности и успешно вернулась на Землю, став первой и единственной кошкой в космосе. Спустя несколько дней в космос собирались отправить еще одного кота, однако на старте произошла авария ракеты-носителя и животное погибло. К счастью, больше попыток отправить кошек в космос не предпринимали.

Композитор

В 1996 году раввин М. Котел играл на рояле, как вдруг его кот запрыгнул на музыкальный инструмент и прошелся по клавишам. Хозяин записал ноты и позднее послал импровизацию своего питомца на конкурс, где та удостоилась хороших оценок. Позднее ее исполнили в одном из нью-йоркских музеев в присутствии самого кота-композитора.

Музейные хранители

Эрмитажных котов по праву считают одной из визитных карточек Санкт-Петербурга. «Кошачья служба» ведет свою историю с 18 века — с момента, когда Петр Великий поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. В дальнейшем 30 котов из Казани были завезены во дворец по указу Елизаветы Петровны для борьбы с грызунами.