Большинство людей представляет пауков одиночными хищниками, однако некоторые виды живут группами, делятся пищей и активно взаимодействуют. Новое исследование позволило заглянуть в их мозг, чтобы понять, как социальная жизнь отражается на его строении.

Учёные сравнивали социальные и одиночные виды, применяя сложные методы окрашивания и микрокомпьютерной томографии, поскольку мозг пауков скрыт глубоко внутри тела и труднодоступен для изучения.

Хотя общий размер мозга у социальных пауков не превышал таковой у одиночных, различались внутренние структуры. Так, у социальных охотников сильнее развиты области, отвечающие за память и мышление, что помогает им узнавать сородичей и сотрудничать. У социальных крабовых пауков увеличены зрительные зоны — важные для жизни в тёмных семейных гнёздах.

Любопытно, что у социальных охотников меньше ядовитых желез, поскольку разделение добычи снижает потребность в яде, который является энергетически «дорогим» для организма.

Структура паучьих обществ меняется в разные сезоны, а наблюдаемые состояния, похожие на сон, указывают на сложные когнитивные процессы.

Учёные подчёркивают, что интеллект выражается не столько в размере мозга, сколько в количестве и связях нейронов. В будущем планируется исследовать число нервных клеток, чтобы глубже понять умственные способности пауков и других мелких животных.