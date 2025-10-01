Городские белки, хотя и привыкают к людям, испытывают трудности с решением сложных задач в зонах с высокой человеческой активностью.

Исследование финских учёных показало, что привычки горожан — прогулки, выгуливание собак и игры на площадках — снижают у белок способность быстро и успешно добывать пищу из необычных источников.

В ходе эксперимента в 15 парках Оулу учёные разместили головоломки с лесными орехами, требовавшие от белок нестандартного мышления и ловкости. Результаты показали, что на территориях с интенсивным присутствием людей значительно меньше белок справлялись с задачей, особенно в местах с детскими площадками.

Шум и движение отвлекают животных и маскируют сигналы опасности, снижая их концентрацию. Однако у некоторых белок, которые действовали быстрее, присутствие собак, напротив, ускоряло процесс — возможно, это реакция на ощущение угрозы.

Исследование подчёркивает, что даже привычные городские активности влияют на когнитивные способности дикой фауны. Авторы призывают учитывать это при планировании городских пространств и ужесточении правил выгула собак, чтобы снизить стресс и помочь животным лучше адаптироваться к городской среде.