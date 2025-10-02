Baltijas balss logotype
Любовь и лапки: молодожены в Индии подают на развод после ссор их питомцев 0 164

В мире животных
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любовь и лапки: молодожены в Индии подают на развод после ссор их питомцев

Супружеская пара в Индии подала на развод спустя девять месяцев совместной жизни. Причина — их питомцы не поладили между собой. Дело передали на рассмотрение в суд, психологи пытаются спасти отношения.

История произошла в индийском городе Бхопал, пишет India Today.

Пара обратилась в семейный суд с заявлением о разводе после того, как постоянные конфликты между их домашними животными стали причиной разлада в отношениях.

До свадьбы супругов сблизила общая любовь к питомцам: у мужа были собака, кролик и аквариум с рыбками, а жена после переезда в общий дом взяла с собой свою кошку. Поначалу совместная жизнь проходила без особых проблем, однако вскоре стычки между питомцами стали причиной регулярных ссор.

По словам жены, собака мужа лает на ее кошку, пугая и вызывая стресс. Животное на фоне непрерывного напряжения ничего не ест. Муж, в свою очередь, жалуется, что кошка его супруги тоже не подарок. Она проявляет агрессию по отношению к его собаке и к тому же норовит съесть его аквариумных рыбок.

В суде паре предоставили семейного консультанта. Он заявил, что попробует помочь паре найти компромисс.

#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
