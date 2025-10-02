Существуют насекомые, которые действительно сильно повлияли на человеческую цивилизацию.

Комары, переносчики малярии, ежегодно уносят жизни более полумиллиона человек, а прежде они даже изменяли ход войн и провоцировали строительство и совершенствование инфраструктуры поселений.

Крысиная блоха стала причиной эпидемии чумы, убив треть населения Европы.

Платяная вошь, переносчик эпидемического тифа, сыграла роль в неудаче Наполеона в России.

Однако, помимо негативного влияния, насекомые также оказывают положительное воздействие. Так, домашний шелкопряд (Bombyx mori) подтолкнул людей к освоению шелководства более 5000 лет назад, а Великий шелковый путь способствовал экономическому развитию многих стран.

Западная медоносная пчела (Apis mellifera) производит мед и восковые соты, играя ключевую роль в опылении растений, что критически важно для сельского хозяйства.

Насекомые заполняют множество экологических ниш и питают другие виды. Они вдохновляют инженеров, архитекторов и художников. Без них мы утратили бы важные аспекты культуры и разрушили природный баланс.