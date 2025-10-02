Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять насекомых, которые изменили мир 0 150

В мире животных
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пять насекомых, которые изменили мир
ФОТО: dreamstime

Существуют насекомые, которые действительно сильно повлияли на человеческую цивилизацию.

Комары, переносчики малярии, ежегодно уносят жизни более полумиллиона человек, а прежде они даже изменяли ход войн и провоцировали строительство и совершенствование инфраструктуры поселений.

Крысиная блоха стала причиной эпидемии чумы, убив треть населения Европы.

Платяная вошь, переносчик эпидемического тифа, сыграла роль в неудаче Наполеона в России.

Однако, помимо негативного влияния, насекомые также оказывают положительное воздействие. Так, домашний шелкопряд (Bombyx mori) подтолкнул людей к освоению шелководства более 5000 лет назад, а Великий шелковый путь способствовал экономическому развитию многих стран.

Западная медоносная пчела (Apis mellifera) производит мед и восковые соты, играя ключевую роль в опылении растений, что критически важно для сельского хозяйства.

Насекомые заполняют множество экологических ниш и питают другие виды. Они вдохновляют инженеров, архитекторов и художников. Без них мы утратили бы важные аспекты культуры и разрушили природный баланс.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Изображение к статье: Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Пять главных причин, почему собака отказывается от корма
Изображение к статье: Пять главных причин, почему собака отказывается от корма
Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала
Изображение к статье: Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала
Ветеринарам в США станет сложнее менять работу
Изображение к статье: Ветеринарам в США станет сложнее менять работу
Изображение к статье: Почему кошка кусается, когда ее гладят?
Почему кошка кусается, когда ее гладят? 202
Изображение к статье: Журавли — рекордсмены по расстояниям и высоте перелетов. Вы удивитесь цифрам
Журавли — рекордсмены по расстояниям и высоте перелетов. Вы удивитесь цифрам 170
Изображение к статье: Хозяйку пса в Финляндии обвинили в жестоком обращении из-за ожирения животного
Хозяйку пса в Финляндии обвинили в жестоком обращении из-за ожирения животного 153
Изображение к статье: Любовь и лапки: молодожены в Индии подают на развод после ссор их питомцев
Любовь и лапки: молодожены в Индии подают на развод после ссор их питомцев 156

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 6
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 8
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 11
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Люблю!
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 6
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Бизнес
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 5
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Люблю!
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 9
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 6
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 8
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео