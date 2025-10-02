Канадским журавлям (Antigone canadensis) принадлежит рекорд по самой длинной миграции среди журавлей. Эти птицы преодолевают более 8000 километров в одну сторону — с северо-востока Сибири до Северной Мексики. Во время миграции птенцы учатся у родителей, следуя по древним маршрутам.

Каждый весной более 500 000 канадских журавлей собираются в долине реки Платт в Небраске (США), где останавливаются на отдых.

Миграция сопряжена с рисками: хищники, истощение и столкновения с линиями электропередач угрожают их безопасности. Для экономии энергии птицы выстраивают стаю в форме буквы V.

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) пересекает Гималаи, поднимаясь на 5000–8000 метров в высоту, что делает его по-настоящему птицей высокого полета.

Увы, многие виды журавлей находятся под угрозой исчезновения из-за потери мест обитания. Для защиты их миграционных путей требуется международное сотрудничество.