Собаку важно постепенно приучать к отсутствию хозяина дома. Этот важный навык убережет ее от стресса и тревожности. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

«Когда собака остается одна, она должна понимать, что хозяин вернется. У некоторых животных повышенная тревожность: они скулят, лают или грызут вещи, пытаясь справиться со страхом и вернуть внимание владельца», — пояснила эксперт.

По ее словам, у питомца необходимо сформировать уверенность, что владелец всегда возвращается. Начинать тренировки стоит с коротких интервалов и уходить в другую комнату.

«Интервалы следует увеличивать постепенно. Если собака видит, что вы дома, но физически недоступны, она понимает, что ничего страшного не происходит. Это оптимальный способ, позволяющий сохранить психику животного», — объяснила Гольнева.

Кроме того, ветврач порекомендовала занимать собаку в отсутствие хозяина. Для этой цели можно оставить рядом с животным интеллектуальные игрушки или игрушки с кормом.

«Интеллектуальные игрушки отлично помогают. Некоторые игрушки можно наполнить кормом, и собака постепенно достает его, развлекаясь и занимаясь сама с собой. Такие игрушки позволяют питомцу оставаться занятым, учат самостоятельности и снижают тревожность во время отсутствия владельца», — подытожила специалист.