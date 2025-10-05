Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ветеринар рассказала, как уберечь собаку от стресса из-за отсутствия хозяина 0 156

В мире животных
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринар рассказала, как уберечь собаку от стресса из-за отсутствия хозяина

Собаку важно постепенно приучать к отсутствию хозяина дома. Этот важный навык убережет ее от стресса и тревожности. Об этом рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.

«Когда собака остается одна, она должна понимать, что хозяин вернется. У некоторых животных повышенная тревожность: они скулят, лают или грызут вещи, пытаясь справиться со страхом и вернуть внимание владельца», — пояснила эксперт.

По ее словам, у питомца необходимо сформировать уверенность, что владелец всегда возвращается. Начинать тренировки стоит с коротких интервалов и уходить в другую комнату.

«Интервалы следует увеличивать постепенно. Если собака видит, что вы дома, но физически недоступны, она понимает, что ничего страшного не происходит. Это оптимальный способ, позволяющий сохранить психику животного», — объяснила Гольнева.

Кроме того, ветврач порекомендовала занимать собаку в отсутствие хозяина. Для этой цели можно оставить рядом с животным интеллектуальные игрушки или игрушки с кормом.

«Интеллектуальные игрушки отлично помогают. Некоторые игрушки можно наполнить кормом, и собака постепенно достает его, развлекаясь и занимаясь сама с собой. Такие игрушки позволяют питомцу оставаться занятым, учат самостоятельности и снижают тревожность во время отсутствия владельца», — подытожила специалист.

Читайте нас также:
#собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?
Изображение к статье: В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?
Танцы медоносных пчёл раскрывают новый уровень коммуникации в животном мире
Изображение к статье: Танцы медоносных пчёл раскрывают новый уровень коммуникации в животном мире
Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Изображение к статье: Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Изображение к статье: Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара
Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара 188
Изображение к статье: Мастера охоты: как усы тюленей помогают им перехитрить рыбу
Мастера охоты: как усы тюленей помогают им перехитрить рыбу 133
Изображение к статье: «Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам
«Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам 138
Изображение к статье: Почему собаки ходят привычным маршрутом, а кошки перемещаются свободно, выяснили биологи
Почему собаки ходят привычным маршрутом, а кошки перемещаются свободно, выяснили биологи 160

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 28
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 26
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 26
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео