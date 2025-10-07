В зоопарке Твайкросс в графстве Лестершир в Англии произошло радостное событие — на свет появился детеныш одной из самых редких обезьян на планете, бонобо.

Его появление специалисты называют глобально значимым событием, пишет Good News Network.

«Бонобо — ближайшие родственники человека, но при этом они остаются одними из самых редких и наименее изученных человекообразных обезьян на Земле, — отмечает доктор Ребекка Биддл, главный специалист по охране природы в зоопарке Твайкросс.

Зоопарк Твайкросс — единственное место в Великобритании, где содержатся эти уникальные приматы. Мать малыша, Юли, прибыла сюда из Франции в 2023 году в рамках европейской программы по сохранению вида. Бонобо занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Они действительно являются нашими ближайшими родственниками — у нас с ними более 98% общей ДНК.

Популяция этих животных в дикой природе неуклонно сокращается из-за деятельности человека — браконьерства и вырубки лесов. Бонобо обитают только в тропических лесах Конго. Особенность этого вида — их уникальное социальное устройство. В отличие от большинства приматов, сообщества бонобо возглавляются самками, а не самцами. Это делает их единственными человекообразными обезьянами с матриархальным обществом.

Сейчас мать и детеныш находятся в уединении и не показываются посетителям.