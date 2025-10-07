Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Детеныш редчайшего вида обезьян родился в зоопарке: 98% общей ДНК с человеком 0 135

В мире животных
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Детеныш редчайшего вида обезьян родился в зоопарке: 98% общей ДНК с человеком

В зоопарке Твайкросс в графстве Лестершир в Англии произошло радостное событие — на свет появился детеныш одной из самых редких обезьян на планете, бонобо.

Его появление специалисты называют глобально значимым событием, пишет Good News Network.

«Бонобо — ближайшие родственники человека, но при этом они остаются одними из самых редких и наименее изученных человекообразных обезьян на Земле, — отмечает доктор Ребекка Биддл, главный специалист по охране природы в зоопарке Твайкросс.

Зоопарк Твайкросс — единственное место в Великобритании, где содержатся эти уникальные приматы. Мать малыша, Юли, прибыла сюда из Франции в 2023 году в рамках европейской программы по сохранению вида. Бонобо занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Они действительно являются нашими ближайшими родственниками — у нас с ними более 98% общей ДНК.

Популяция этих животных в дикой природе неуклонно сокращается из-за деятельности человека — браконьерства и вырубки лесов. Бонобо обитают только в тропических лесах Конго. Особенность этого вида — их уникальное социальное устройство. В отличие от большинства приматов, сообщества бонобо возглавляются самками, а не самцами. Это делает их единственными человекообразными обезьянами с матриархальным обществом.

Сейчас мать и детеныш находятся в уединении и не показываются посетителям.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
Изображение к статье: Бородачи веками собирали в гнездах забытые людьми вещи: исследование
Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться?
Изображение к статье: Почему у собак появляются слезные дорожки на глазах и как с ними справляться?
Эти три породы собак спокойно ждут хозяина, пока он на работе — подойдут для занятых
Изображение к статье: Эти три породы собак спокойно ждут хозяина, пока он на работе — подойдут для занятых
Куда и зачем мигрируют стрекозы?
Изображение к статье: Куда и зачем мигрируют стрекозы?
Изображение к статье: Xerces Blue: первая бабочка, исчезнувшая из-за человека
Xerces Blue: первая бабочка, исчезнувшая из-за человека 183
Изображение к статье: Почему кошек не стоит выгуливать даже с удобным ошейником
Почему кошек не стоит выгуливать даже с удобным ошейником 408
Изображение к статье: Кошки и собачий корм: допустимо ли такое питание?
Кошки и собачий корм: допустимо ли такое питание? 228
Изображение к статье: Люди сo «звериными» именами и фамилиями смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк
Люди сo «звериными» именами и фамилиями смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк 176

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 6
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 13
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 21
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 16
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 30
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 21
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 6
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 13
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео