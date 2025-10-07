Слезные дорожки у собак могут появляться по разным причинам — от внешних раздражителей и аллергий до инфекций глаз.

Важно различать естественные факторы и признаки заболеваний, а также не забывать о регулярной гигиене глаз питомца, рассказали эксперты.

Чаще всего слезотечение связано с воздействием внешних факторов: ветра, солнечных лучей, пыли или сухого воздуха при центральном отоплении. Обычно это временное явление, не требующее вмешательства. Исключение — попадание инородных тел, когда необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Аллергические реакции также могут вызывать обильное слезотечение. В таких случаях важно выявить раздражитель и проконсультироваться с ветеринаром.

К слезотечению особенно склонны брахицефальные породы: мопсы, французские бульдоги, йоркширские терьеры. У последних проблему осложняет длинная шерсть.

Опасными причинами слезных дорожек являются глазные инфекции, например конъюнктивит. Он сопровождается не только выделениями, но и гнойными наложениями, покраснением и зудом. Также проблему могут вызвать трихиаз, сужение слезного канала или заболевания полости рта. У щенков слезотечение иногда связано со сменой зубов.

Стресс и перевозбуждение могут усиливать выделения, особенно у животных с предрасположенностью к проблемам со слезными протоками.

Эксперты советуют регулярно ухаживать за глазами питомцев, используя специальные влажные тампоны и лосьоны. Дополнительно можно применять пудру от слезных дорожек, которая помогает удалить пятна на шерсти. При любых подозрительных симптомах важно не заниматься самолечением и обращаться к ветеринару.