Как работает система, способная «читать мысли» кошек?

В мире животных
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как работает система, способная «читать мысли» кошек?

Устройство переводит мозговые сигналы кошек в звуки. Разработчики уверены, что в будущем технология поможет лучше понимать домашних питомцев.

Чилийские исследователи презентовали экспериментальную систему Open Cat, способную интерпретировать нейросигналы кошек.

«Во время испытаний системы из датчиков и микросхемы мы смогли синтезировать и распознать звуки, в форме которых воплощались мысли животных», — рассказал глава Ассоциации робототехники Чили Родриго Андрес Кеведо Сильва.

В ближайших планах разработчиков — создать готовый продукт, который будет работать в связке с мобильным телефоном. Они рассчитывают, что система станет доступным инструментом для владельцев, помогая лучше понимать своих животных.

Технология может применяться не только для кошек, но и для анализа мозговой активности лошадей.

#кошки
Оставить комментарий

