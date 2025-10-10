Baltijas balss logotype
Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом 0 152

В мире животных
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом

Фолклендский «волк», единственный млекопитающий одноимённых островов, оказался последним представителем популяции одомашненных лис, распространённых в Южной Америке, а не отдельным видом волка, как считалось ранее.

Археологические находки в человеческих захоронениях показывают, что этих лис содержали рядом с людьми ещё до доместикации собак. Доверчивость фолклендских особей, таким образом, объясняется следами древнего соседства с человеком, а не изоляцией. Новое исследование объединяет таксоны Dusicyon avus и D. australis, предлагая пересмотреть их классификацию и историю исчезновения.

Это открытие меняет представления о причинах вымирания: дружелюбие к людям, некогда полезное качество, оказалось фатальным с приходом европейских поселенцев.

Работа также даёт важные уроки для современных программ сохранения видов и оценки их уязвимости перед антропогенными угрозами.

#животные
Оставить комментарий

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 86
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 21

