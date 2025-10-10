Фолклендский «волк», единственный млекопитающий одноимённых островов, оказался последним представителем популяции одомашненных лис, распространённых в Южной Америке, а не отдельным видом волка, как считалось ранее.

Археологические находки в человеческих захоронениях показывают, что этих лис содержали рядом с людьми ещё до доместикации собак. Доверчивость фолклендских особей, таким образом, объясняется следами древнего соседства с человеком, а не изоляцией. Новое исследование объединяет таксоны Dusicyon avus и D. australis, предлагая пересмотреть их классификацию и историю исчезновения.

Это открытие меняет представления о причинах вымирания: дружелюбие к людям, некогда полезное качество, оказалось фатальным с приходом европейских поселенцев.

Работа также даёт важные уроки для современных программ сохранения видов и оценки их уязвимости перед антропогенными угрозами.