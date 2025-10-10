Baltijas balss logotype
В Литве подтверждены первые случаи заболевания «синим языком». Что это? 1 1313

В мире животных
Дата публикации: 10.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Литве подтверждены первые случаи заболевания «синим языком». Что это?

В пяти хозяйствах молочного скота на юго-западе Литвы выявлены случаи заболевания блютангом, подтвердила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

По данным продовольственно-ветеринарной службы Литвы, в хозяйствах обнаружен третий серотип блютанга, который в последние годы активно циркулирует в ряде европейских стран.

В ПВС рассказали, что болезнь была обнаружена у животных в результате лабораторных исследований, но клинических признаков заболевания у зараженных коров не наблюдалось.

Служба информирует, что блютанг может поражать крупный рогатый скот, овец, коз и других жвачных животных. Заболевание не является заразным, но быстро распространяется кровососущими насекомыми. Вирусом синего языка нельзя заразиться от другого животного. Вирус блютанга также не влияет на здоровье человека и безопасность продуктов питания.

По данным ПВС, до сих пор блютанг не был обнаружен в Латвии.

Однако в связи с выявленными в Литве случаями заболевания служба усиливает надзор и информирует животноводов, ветеринаров и других лиц о риске заболевания и мерах предосторожности.

#здоровье #животные
Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    10-го октября

    все вирусы спланированы

    9
    1

