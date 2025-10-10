По данным продовольственно-ветеринарной службы Литвы, в хозяйствах обнаружен третий серотип блютанга, который в последние годы активно циркулирует в ряде европейских стран.

В ПВС рассказали, что болезнь была обнаружена у животных в результате лабораторных исследований, но клинических признаков заболевания у зараженных коров не наблюдалось.

Служба информирует, что блютанг может поражать крупный рогатый скот, овец, коз и других жвачных животных. Заболевание не является заразным, но быстро распространяется кровососущими насекомыми. Вирусом синего языка нельзя заразиться от другого животного. Вирус блютанга также не влияет на здоровье человека и безопасность продуктов питания.

По данным ПВС, до сих пор блютанг не был обнаружен в Латвии.

Однако в связи с выявленными в Литве случаями заболевания служба усиливает надзор и информирует животноводов, ветеринаров и других лиц о риске заболевания и мерах предосторожности.