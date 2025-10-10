Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выяснилось, какие животные могли быть самыми первыми на Земле 0 117

В мире животных
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выяснилось, какие животные могли быть самыми первыми на Земле

Глубоко в недрах земли, в породах возрастом более полумиллиарда лет, хранятся молекулярные следы, способные переписать первые главы истории жизни. Международная команда геохимиков из Массачусетского технологического института, возможно, разгадала одну из главных загадок эволюции — кем были самые первые животные на нашей планете.

Согласно их исследованию, опубликованному в PNAS, царство животных могло начаться с примитивных морских губок. Их мягкие тела не оставили традиционных окаменелостей, но сохранились в виде химических отпечатков, пишет Tech Explorist.

Ученые обнаружили в древних породах из Омана, Индии и Сибири уникальные органические молекулы — стераны. Эти соединения — геологическое «эхо» стеролов, которые входят в состав клеточных мембран всех сложных организмов, то есть эукариот. У людей, к примеру, эту роль выполняет холестерин, который содержит 27 атомов углерода. У растений есть фитостерины. Однако в образцах возрастом 541 млн лет исследователи нашли нечто необычное — стераны с 30 и 31 атомом углерода.

«Вы не можете быть эукариотом, если у вас нет стеролов в мембранах. Это их молекулярная визитная карточка», — поясняет один из авторов работы.

От современных губок к древним породам

Чтобы доказать, что эти редкие молекулы принадлежали именно древним губкам, ученые провели научное расследование по трем независимым направлениям. Выснилось, что ныне живущие морские губки-демоспондж производят C31-стеролы.

Химики создали в пробирке несколько вариантов C31-стеролов и подвергли их воздействию высоких температур и давления, имитируя геологические процессы. Только два из восьми синтезированных соединений совпали с образцами из древних пород, что исключило их небиологическое происхождение.

Кроме того, уникальные стераны были найдены в нескольких географически удаленных точках, но в породах одного и того же эдиакарского периода. «Это три независимые линии доказательств, которые сошлись в одной точке», — отмечают исследователи.

Эволюция до «кембрийского взрыва»

Открытие отодвигает момент появления животных вглубь времен, в эдиакарский период, который предшествовал знаменитому «кембрийскому взрыву» — внезапному появлению в палеонтологической летописи множества сложных существ с твердыми скелетами. Оказывается, за миллионы лет до этого океан уже населяли мягкотелые, но биологически сложные организмы — губки. Они неспешно фильтровали воду, и их доминирующая роль в экосистемах древней Земли теперь зафиксирована на молекулярном уровне.

«Мы не знаем точно, как они выглядели, но они жили в океане. У них не было кремниевого скелета, и они, вероятно, были похожи на своих современных мягкотелых родственников», — говорит профессор Роджер Саммонс.

Подтвердив надежность стеранов как биомаркеров, ученые планируют продолжить поиски в других древних породах по всему миру. Их цель — точно определить, когда именно появились первые животные и как происходило становление самых ранних экосистем. Это исследование показывает, что история жизни написана не только в костях и раковинах, но и в самой химии камня, и мы только учимся ее читать.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Для чего 82-летняя китаянка съела 8 живых лягушек?
Изображение к статье: Для чего 82-летняя китаянка съела 8 живых лягушек?
Островное благополучие обернулось угрозой для коал
Изображение к статье: Островное благополучие обернулось угрозой для коал
Городская жизнь заставляет ящериц становиться дружелюбнее
Изображение к статье: Городская жизнь заставляет ящериц становиться дружелюбнее
Почему кошки суют свою заднюю часть в лицо хозяину? Объяснение экспертов
Изображение к статье: Почему кошки суют свою заднюю часть в лицо хозяину? Объяснение экспертов
Изображение к статье: Как работает система, способная «читать мысли» кошек?
Как работает система, способная «читать мысли» кошек? 106
Изображение к статье: В Литве подтверждены первые случаи заболевания «синим языком». Что это?
В Литве подтверждены первые случаи заболевания «синим языком». Что это? 1 1313
Изображение к статье: Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом
Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом 152
Изображение к статье: Полосатое земноводное всем шлет приветики. Иконка видео
Ядовитая и красивая: в Перу нашли неизвестную науке лягушку 1 177

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 86
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 21
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 101
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 105
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 80
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 86
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео