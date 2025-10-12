Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медведь оторвал голову грибнику 0 1312

В мире животных
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медведь оторвал голову грибнику

Житель Японии погиб после встречи с медведем в лесу. Хищник оторвал грибнику голову, сообщило Daily Mail.

По данным издания, нападение произошло в префектуре Иватэ. Родственники мужчины обратились в полицию после его пропажи в лесу. Пенсионера обнаружили в лесной чаще, его голова лежала рядом с туловищем.

Полицейские предположили, что во время прогулки на японца напал медведь. Подобный случай произошел на этой неделе в другом лесу. Люди обнаружили другого мужчину с многочисленными царапинами от когтей медведя. Пострадавший погиб.

В последнее время в Японии стали чаще фиксировать нападения медведей в жилых районах. С апреля по сентябрь от действий хищников пострадали более 100 человек.

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что и сколько едят бегемоты?
Изображение к статье: Что и сколько едят бегемоты?
Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка
Изображение к статье: Молодняк морских черепах страдает от раскалённого песка
Почему кошка Темминка ощипывает птиц перед едой?
Изображение к статье: Почему кошка Темминка ощипывает птиц перед едой?
Топ-7 пород кошек-долгожителей
Изображение к статье: Топ-7 пород кошек-долгожителей
Изображение к статье: У кого из животных самый неприятный запах изо рта
У кого из животных самый неприятный запах изо рта 244
Изображение к статье: Самый крупный орёл в истории: охотился на гигантских моа и исчез вместе с ними
Самый крупный орёл в истории: охотился на гигантских моа и исчез вместе с ними 180
Изображение к статье: Правда ли, что птицы бросают птенцов, которых трогал человек?
Правда ли, что птицы бросают птенцов, которых трогал человек? 329
Изображение к статье: Слоны знают, когда человек действительно обращает на них внимание. Как?
Слоны знают, когда человек действительно обращает на них внимание. Как? 108

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 16
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 74
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 110
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
1
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 1 178
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 16
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео