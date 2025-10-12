Многие считают, что трогать птенцов опасно, так как их матери могут почувствовать запах человека и оставить детеныша.

Однако, по словам биолога Миеко Чу из Корнеллской лаборатории орнитологии, это миф: у птиц неразвито обоняние, и они не отвергнут своих птенцов из-за человеческого вмешательства.

Пернатые очень преданы своим детенышам и не так легко отвлекаются от заботы о них, сообщает LiveScience.

Важно помнить, что не стоит подбирать птенцов без необходимости. Часто молодые птицы кажутся брошенными, но их родители могут находиться рядом. Лучше немного понаблюдать за птенцами — в большинстве случаев родитель вернется и позаботится о своем потомстве.

Чу предупреждает, что вмешательство человека может привлечь хищников, что представляет наибольшую угрозу для птенцов. Однако если птица находится в опасной ситуации, например, на дороге в районе полном кошек, можно аккуратно вернуть ее в гнездо.